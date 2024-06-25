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الثلاثاء، 25-06-2024 08:43 م

متصرفية غرب إربد تباشر عملها في كفريوبا

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الوكيل الإخباري - باشرت متصرفية لواء غرب إربد عملها في منطقة كفريوبا بعد أن قامت البلدية بتجهيز مبناها القديم وصيانته وتقديمه مجانا لمدة عام.

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واستقبل رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، اليوم الثلاثاء، محافظ إربد رضوان العتوم ومتصرف اللواء عبد الرحمن الربابعة، مؤكدا أن البلدية مستعدة لتقديم الدعم اللوجستي والفني لإنجاح اللواء المستحدث.


وأشار إلى أنه تم نقل منطقة كفريوبا إلى المبنى الجديد الذي استحدثته البلدية مقابل المتصرفية مؤخرا، إضافة إلى أنه جرى نقل المحكمة إلى المبنى الجديد لمنطقة كفريوبا.


وأوضح البطاينة أن البلدية ستقوم خلال الأيام المقبلة باستكمال الجهود لاستحداث مكاتب ومديريات كالأشغال والتربية والزراعة وغيرها في اللواء، إضافة إلى مخاطبة البنوك المختلفة لاستحداث فروع لها في مركز اللواء.


يذكر أن لواء غرب إربد يضم إحدى عشرة بلدة: (كفريوبا، بيت يافا، سوم، الوصفية، زحر، ججين، دوقرا، ناطفة، كفررحتا، جمحا، هام)، ويبلغ عدد سكانها حوالي (120) ألف نسمة، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي (70) ألف دونم منها (30) ألف دونم أراضي زراعية وحرجية.

 




 

 


 

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