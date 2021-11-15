متصرف الأغوار الجنوبية يؤكد أهمية تنمية المنطقة اقتصاديا

الوكيل الاخباري - أكد متصرف لواء الأغوار الجنوبية عاطف البطوش أهمية تنمية منطقة لواء الأغوار الجنوبية اقتصاديا وصولا إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين واحدات نقلة نوعية في حياتهم لا سيما أن اللواء يصنف ضمن جيوب الفقر في الأردن.



وأوضح البطوش اليوم الاثنين خلال حضوره اجتماع الأمم المتحدة (المنظمة الدولية للهجرة في الأردن) مع عدد من الفعاليات الشعبية في الأغوار الجنوبية، أن جائحة كورونا أثرت على قطاعات كثيرة في مختلف مناطق المملكة ومنها لواء الأغوار الجنوبية، حيث أثرت تأثيرا واضحا على القطاع الزراعي والسياحي ومختلف القطاعات الخدمية الأخرى في اللواء.

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