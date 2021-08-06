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الجمعة، 06-08-2021 05:54 م

متصرف الأغوار الشمالية يدعو المواطنين لعدم السباحة في الأماكن غير الآمنة

برك


الوكيل الإخباري - دعا متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة المواطنين وخاصة الأطفال والشباب إلى عدم السباحة في مياه قناة الملك عبد الله وبرك الري الزراعية المكشوفة أو الاقتراب من مياه السدود تجنباً لحوادث الغرق.

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وقال الحوامدة ، إنه ومع ارتفاع درجات حرارة الطقس يلجأ البعض الى ممارسة السباحة غير الآمنة في المواقع المخصصة للري الممنوع الاقتراب منها وغير المخصصة للسباحة بالأصل، داعياً المواطنين إلى أهمية مراقبة أطفالهم وإرشادهم إلى عدم الاقتراب من المنشآت المائية الزراعية حفاظاً على أرواحهم وعدم تعرضهم للغرق .


وأشار إلى وجود أماكن واستراحات مخصصة للسباحة الآمنة تخضع للرقابة والمتابعة في مناطق الشونة الشمالية و المشارع وطبقة فحل وهي مفتوحة أمام المواطنين بأسعار رمزية تلبي الاحتياجات في ظل الأجواء الحارة .

 


وأكد الحوامدة، أن التنسيق جار مع سلطة وادي الأردن لتكثيف الرقابة على المنشآت المائية خلال موجة الحر، حفاظاً على سلامة المواطنين الذين يقع عليهم واجب إبلاغ الجهات المعنية عن أية مخالفات بهذا الخصوص .
ووصل عدد حالات الوفاة غرقاً في قناة الملك عبد الله والسدود خلال السنوات العشر الأخيرة وفق إحصاءات سلطة وادي الأردن إلى 97 حالة .


 




 

 


 

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