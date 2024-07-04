متصرف بني كنانة يؤكد أهمية متابعة الشكاوى جراء نقص المياه بمناطق اللواء

الوكيل الإخباري - أكد متصرف لواء بني كنانة وائل طبيشات، أهمية متابعة شكاوى المواطنين بشأن نقص كميات المياه في مناطق مختلفة من اللواء.

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وأشار طبيشات خلال تفقده اليوم الخميس، لإدارة مديرية مياه بني كنانة، إلى ضرورة تجاوز أية معيقات من شأنها التأثير على حصة المواطنين من المياه وفقا لبرنامج التوزيع المعتمد وإيحاد الحلول المناسبة والتواصل مع متصرفية اللواء بهذا الشأن.



بدوره، عرض مدير مياه اللواء المهندس عدي الزعبي، إجراءات وخطط شركة مياه اليرموك الهادفة إلى توفير كميات مناسبة لسد احتياجات سكان مختلف بلدات وقرى لواء بني كنانة.



وبين، أنه جرى مؤخرا تشغيل مصدرين للمياه بطاقة إنتاجية 190 مترا مكعبا في الساعة، إضافة إلى إعادة تأهيل بئر حريما لزيادة كميات المياه إلى اللواء، إلى جانب إنجاز عمل إنشاء خزان للمياه بسعة 16 ألف متر مكعب.



وأشار الزعبي إلى أنه سيجرى العمل خلال الشهر الحالي بمشروع عطاءات صهاريج المياه الخاصة بتزويد المواطنين المشتركين في حال نقص الكميات الواردة إلى منازلهم، إلى جانب ما سيعكسه مشروع إعادة تأهيل وتحديث شبكات مياه بني كنانة المقرر تنفيذه قريبا من تقليل الفاقد المائي في اللواء.