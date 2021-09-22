متقاعدون من اليرموك يحتجون على تأخير مكافأة نهاية الخدمة

الوكيل الاخباري - نفذ موظفون متقاعدون في جامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الجامعة للمطالبة بصرف مستحقات مكافأة نهاية الخدمة المتعطلة منذ بداية العام الحالي.



وطالب المحتجون، خلال الوقفة التي استمرت ساعتين قبل أن يلتقي رئيس الجامعة الدكتور اسلام مساد ممثلين عنهم، بصرف 50 بالمئة من مكافأة نهاية خدمتهم وتأجيل النسبة الباقية لموازنة العام القادم.



من جانبه؛ أوضح رئيس الجامعة أن الأوضاع المالية الحالية في الجامعة تقف عائقا أمام صرف مستحقات نهاية الخدمة لأكثر من 120 موظفا وعضو هيئة تدريس تقاعدوا خلال عامي 2020 و2021.



وبين إلى أنه سيصار إلى تأمين المستحقات لمتقاعدي عام 2020 خلال الأيام القادمة في حين سيصار الى إرجاء صرفها لمتقاعدي عام 2021 للفصل الصيفي القادم من عام 2022 على ضوء الإمكانات المالية للجامعة معبرا عن أمانيه بأن تسمح ظروف الجامعة المالية بصرف مستحقات نهاية الخدمة لجميع المتقاعدين دفعة واحدة.

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