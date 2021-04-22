متقاعدو الضمان يستلمون رواتبهم اليوم

الوكيل الإخباري - يستلم متقاعدو الضمان الاجتماعي رواتبهم للشهر الحالي (4) ، اليوم الخميس، في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد.



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وجاء في بيان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، سابقا ، والذي اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، أن ذلك يأتي لتمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم في شهر رمضان الفضيل.



وأكدت أن الرواتب التقاعدية ستكون في الحسابات البنكية لنحو (264) ألف متقاعد اليوم ، بقيمة اجمالية تبلغ نحو (112) مليون دينار .



يُشار أن الضمان الاجتماعي قامت بصرف دفعة مقدمة من الراتب التقاعدي عن شهر نيسان بتاريخ 12/4/2021 وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.