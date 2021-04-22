الخميس 22-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

متقاعدو الضمان يستلمون رواتبهم اليوم

طقس ربيعي اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تفاصيل امتحانات الطلبة و اوقاتها اليوم الخميس

آذان الفجر اليوم الخميس في تمام الساعة 04:32

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي

الارصاد : انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

القبض على شخص ظهر خلال فيديو يسرق أغطية المناهل في الزرقاء

الحكومة : قرار يُدرس لعودة صلاتي العشاء والتراويح وسيعلن عنه في الوقت المناسب

الامن يكشف حقيقة صورة الازدحام بشارع الاستقلال خلال الحظر

الخميس، 22-04-2021 08:08 ص

بقيمة اجمالية تبلغ نحو (112) مليون دينار

متقاعدو الضمان يستلمون رواتبهم اليوم

رواتب
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - يستلم متقاعدو الضمان الاجتماعي رواتبهم للشهر الحالي (4) ، اليوم الخميس، في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد.

اضافة اعلان
 

وجاء في بيان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، سابقا ، والذي اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، أن ذلك يأتي لتمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم في شهر رمضان الفضيل.

وأكدت أن الرواتب التقاعدية ستكون في الحسابات البنكية لنحو (264) ألف متقاعد اليوم ، بقيمة اجمالية تبلغ نحو (112) مليون دينار .

يُشار أن الضمان الاجتماعي قامت بصرف دفعة مقدمة من الراتب التقاعدي عن شهر نيسان بتاريخ 12/4/2021 وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة-التربية-كلمة-الاردن-1-780x470-1

تفاصيل امتحانات الطلبة و اوقاتها اليوم الخميس

42021213347524671745

آذان الفجر اليوم الخميس في تمام الساعة 04:32

420211014931713049473

القبض على شخص ظهر خلال فيديو يسرق أغطية المناهل في الزرقاء

4202115225346801974965

الحكومة : قرار يُدرس لعودة صلاتي العشاء والتراويح وسيعلن عنه في الوقت المناسب

1

الامن يكشف حقيقة صورة الازدحام بشارع الاستقلال خلال الحظر

4202110163910299590527

وزير الصحة لـ الوكيل : الايام القادمة حافلة بالانجاز

أخبار متعلقة
ص

رواتب متقاعدي الضمان في البنوك غدا

رواتب

الضمان لـ الوكيل : تقديم طلبات الاستفادة من السلف مستمر

3202119221616623278485

وزير الاعلام لـ الوكيل : لا قرار بتقليص ساعات الحظر الليلي للمواطنين برمضان

3de06ede-7284-458d-b953-a633745ac240

دودين لـ الوكيل : ندرس قرارا لتعديل ساعات خدمة التوصيل خلال رمضان

320219142555428595110

تجارة الأردن تطالب بتقليل ساعات الحظر الجزئي

ع

عطلة رسمية لـ3 أيام متتالية بانتظار الأردنيين