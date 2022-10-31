متقاعدو الضمان يطالبون بتفعيل جدولة السلف

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

طالب متقاعدي الضمان، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بإعادة تفعيل خدمة جدولة السلف.

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وقالوا في ردهم على استفسارات رصدتها "الوكيل الإخباري"، إن إعادة جدولة السلف تساعدهم على تحسين حياتهم المعيشية بالتزامن مع قرب فصل الشتاء.

بدورها أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن الخدمة متوقفة حاليا بشكل مؤقت لاتاحة المجال للمتقدمين لأول مرة.

وقالت المؤسسة لـ"الوكيل الإخباري"، إنها مستمرة بمنح السلف للمتقاعدين.



وأضافت أنه سيتم الإعلان عن الموعد من خلال منصات وصفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُشار إلى أن السلفة الشخصية تمنحها المؤسسة لمتقاعديها الأردنيين وحملة الوثائق الأردنية من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة (10) أضعاف الراتب التقاعدي وبحد أقصى (10) آلاف دينار، وذلك بهدف تحسين الحياة المعيشية لهم.