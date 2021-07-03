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السبت، 03-07-2021 01:40 م

متلقي الجرعتين المغايرتين يرفض فحص النخاع الشوكي وجميع فحوصه الأخرى سليمة

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - أكد مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو أن المواطن الذي تلقى جرعتين مغايرتين أجري له جميع الصور الشعاعية والمخبرية المطلوبة، والإجراءات اللازمة، وكلها سليمة ، وحالته الآن مستقرة.

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وقال الغزو لـ الوكيل الإخباري إن المواطن رفض فحص النخاع الشوكي، دون ذكر الأسباب المانعة.

 

وكان قد زار مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي المواطن في مستشفى الملك عبدالله المؤسس الخميس الماضي، واطلع على حالته الصحية، وأوصى بتقديم الإجراءات اللازمة له.

 

يذكر إعطاء الشاب جرعة مغايرة عن الجرعة الأولى، تسبب بأعراض مختلفة أبرزها التلعثم في الكلام (تأتأة) وعدم التوازن في المشي.

 




 

 


 

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