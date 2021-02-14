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متنزه عجلون البيئي يوفر فرص عمل للمتعطلين

الأحد، 14-02-2021 06:42 م

متنزه عجلون البيئي يوفر فرص عمل للمتعطلين

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الوكيل الاخباري - ساهم مشروع متنزه عجلون البيئي، الواقع بين مدينتي عنجرة وعجلون بتوفير فرص عمل للمتعطلين من الأردنيين والسوريين.
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وقال رئيس البلدية، المهندس حسن الزغول، لـ(بترا)، اليوم الأحد، إن المشروع الذي نفذته البلدية، بالتعاون مع وزارة الزراعة على مساحة 40 دونماً يساهم بتعزيز التنمية السياحية والبيئية، إضافة إلى آثاره الاقتصادية على أبناء المجتمع المحلي المحيطين بالمنطقة.

وأشار أن المشروع سيساهم في تحسين البنية التحتية الخضراء والحد من التنزه العشوائي والحفاظ على التنوع النباتي من الأشجار والطيور والحيوانات البرية، إضافة إلى أنه يعتبر متنفس للعائلات والباحثين عن الراحة والاستجمام وسط أفضل الخدمات، وخاصة أنه يشتمل على أماكن للشواء وجلسات عائلية وألعاب للأطفال ومكان للتعليم البيئي من حيث أهمية إعادة التدوير والحفاظ على البيئة.

 




 

 


 

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