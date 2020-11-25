متهم واحد يعترف بقطع يدي فتى الزرقاء - تفاصيل

الوكيل الإخباري - نفى 16 متهما في قضية الاعتداء على فتى الزرقاء، أن يكونوا مذنبين بالتهم المسندة إليهم، وذلك خلال جلسة عقدتها محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء.

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واعترف المتهم السادس في القضية انه قام بقطع يدي الفتى صالح وفقء إحدى عينيه، فيما نفى المتهم أن يكون مذنبا عن باقي التهم باستثناء تهمة إحداث عاهة دائمة، ورفضت المحكمة الأخذ بالاعتراف.

ورفعت محكمة أمن الدولة الجلسة الأولى في قضية فتى الزرقاء إلى يوم الأحد المقبل.



وقال رئيس محكمة أمن الدولة إنه سيتم الاستماع لشهود النيابة الـ 26 في قضية فتى الزرقاء بمن فيهم المعتدى عليه اعتبارا من الأحد.



ويبلغ عدد المتهمين في القضية 17 متهما بالاشتراك وعدد الشهود نحو 26 شاهدا.



ووجهت المحكمة 9 تهم للمتهمين في القضية أبرزها، جناية القيام بعمل ارهابي من شانه تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر والقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك



