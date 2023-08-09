الأربعاء 09-08-2023
الوكيل الاخباري

كم كانت تكلفة الكوارث الطبيعية في النصف الأول من 2023؟

وفاة مريض داخل مستشفى الفحيص والامن يهرع الى المكان

مستشفى الجامعة يُصدر 234 بحثاً علمياً طبيا في 2022

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية الشهر المقبل

خلل فني يمنع الدخول لتطبيق سند

متى تنتهي موجة الحر التي تؤثر على الأردن اعتبارًا من غدٍ الخميس؟

المركزي: مساعٍ لتنظيم وتداول شيك الكتروني في الأردن

توضيح بشأن رواتب العاملين في المدارس الخاصة

مناشدة بالعثور على جواز سفر مصري فُقِد قبل وفاة صاحبه بساعات في تاكسي بعمان

اتفاق أردني رواندي على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

الأربعاء، 09-08-2023 01:22 م

متى تنتهي موجة الحر التي تؤثر على الأردن اعتبارًا من غدٍ الخميس؟

7202326101337100736183


الوكيل الاخباري - قالت ادارة الأرصاد الجوية، إن المملكة على موعد مع موجة حر جديدة يوم غد الخميس وستمتد لغاية يوم السبت .

ونشرت الادارة تفاصيل حالة الطقس خلال الايام القادمة : 

الخميس 2023/08/10 :

 نهاراً:  ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، الاجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

اضافة اعلان


 ليلاً:  الأجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
 
🔹 الجمعة 2023/08/11 :

 نهاراً: ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، الاجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية ، وحارة جداً في البادية و الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية  شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


 ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح  شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

وفاة مريض داخل مستشفى الفحيص والامن يهرع الى المكان

364128304_596213772689043_2918643677658409599_n

مرصد الزلازل يعقد ورشة توعوية حول الوضع الزلزالي في الأردن

148619

الاستهلاكية المدنية تحصل على شهادة اعتماد الآيزو العالمية

4202325132218932618957

مستشفى الجامعة يُصدر 234 بحثاً علمياً طبيا في 2022

5202312181353884199335

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية الشهر المقبل

112021193127130423571

خلل فني يمنع الدخول لتطبيق سند

أخبار متعلقة
720231411414804485696

المواصفات: فحص ودمغ أكثر من 16 طناً من المجوهرات خلال 6 أشهر

1689527260723

جامعة آل البيت توقع اتفاقية في مجال عقد الدبلومات التدريبية

64b401aecf4e1

صدور تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات

7202310122336803680467

متى تنتهي موجة الحر التي تؤثر على الأردن؟

305446-781451446

الجرائم الإلكترونية يلزم منصات التواصل الاجتماعي بإنشاء مكاتب في الأردن

1689445309836

فعاليات متنوعة ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل