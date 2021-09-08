متى سيبدأ العمل بالتوقيت الشتوي ؟

الوكيل الإخباري - بدأ العد التنازلي لوداع التوقيت الصيفي ، والعمل بالتوقيت الشتوي ، حيث يتم إصدار بلاغ رسمي حكومي بهذا الشأن، وذلك بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة عند الساعة الواحدة صباحا.

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وقد جرت العادة أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة في الجمعة الأخيرة من شهر تشرين الأول النقبل/ (10) .



وسيستمر العمل بالتوقيت الشتوي ما يقارب 6 أشهر حتى يعود العمل مجدداً الى التوقيت الصيفي، من خلال تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة اعتبارا من منتصف ليلة آخر يوم خميس/ جمعة من شهر مارس/ آذار من كل عام.



ويترقّب الأردنيون القرار الحكومي نتيجة لتأخير عقارب الساعة حيث يضاف ساعة إضافية واحدة إلى ساعات نومهم .