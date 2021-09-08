الأربعاء 08-09-2021
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الأربعاء، 08-09-2021 12:17 م

متى سيبدأ العمل بالتوقيت الشتوي ؟

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الوكيل الإخباري - بدأ العد التنازلي لوداع التوقيت الصيفي ، والعمل بالتوقيت الشتوي ، حيث يتم إصدار بلاغ رسمي حكومي بهذا الشأن، وذلك بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة عند الساعة الواحدة صباحا. 

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وقد جرت العادة أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة في الجمعة الأخيرة من شهر تشرين الأول النقبل/ (10) .

وسيستمر العمل بالتوقيت الشتوي ما يقارب 6 أشهر حتى يعود العمل مجدداً الى التوقيت الصيفي، من خلال تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة اعتبارا من منتصف ليلة آخر يوم خميس/ جمعة من شهر مارس/ آذار من كل عام.

ويترقّب الأردنيون القرار الحكومي نتيجة لتأخير عقارب الساعة حيث يضاف ساعة إضافية واحدة إلى ساعات نومهم .

 

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