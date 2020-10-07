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الأربعاء، 07-10-2020 08:52 ص

التشديد على ارتداء الكمامات

متى ينتهي العمل بالحظر الشامل ليومين في المملكة ؟

حط
أرشيفية


الوكيل الإخباري - على ضوء ما أعلنه مدير عمليات خليّة أزمة كورونا العميد مازن الفراية، بشأن الحظر الشامل الذي تم الاعلان عنه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ، فإن ذلك يستدعي من المواطنين الالتزام بالإجراءات الصحيّة اللازمة لكبح جماح فيروس كورونا.

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الوضع الوبائي الراهن ، يخضع لتقييم دوري ، من أجل اتخاذ الإجراءات الرسميّة ، على ضوء المستجدات بأعداد الإصابات والوفيات بالفيروس .

 

"حتى إشعار آخر" ، هذا ما قاله العميد الفراية ، أي أن يومي الحظر الجمعة والسبت سيبقيان إلى حين تحسّن الوضع الوبائي وتراجع أرقام الإصابات ، وهذا يعتمد على وعي وإدراك الأردنيين ، بأهمية الإلتزام الصحــي ، خاصة ارتداء الكمامات، والتعقيم المستمر ، والتباعد الاجتماعي .

 

إلى متى هذا الإجراء الحكومي ؟ 

سؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين ، وإجابته تتعلّق بآلية التعامل الشعبي مع الوباء
، فكلّما زاد الالتزام ، اقتربنا من خط رفع الحظر الشامل عن المملكة ، والموجز الإعلامي في هذا الشأن له كلمته.

 

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