متى ينتهي العمل بالحظر الشامل ليومين في المملكة ؟

الوكيل الإخباري - على ضوء ما أعلنه مدير عمليات خليّة أزمة كورونا العميد مازن الفراية، بشأن الحظر الشامل الذي تم الاعلان عنه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ، فإن ذلك يستدعي من المواطنين الالتزام بالإجراءات الصحيّة اللازمة لكبح جماح فيروس كورونا.
الوضع الوبائي الراهن ، يخضع لتقييم دوري ، من أجل اتخاذ الإجراءات الرسميّة ، على ضوء المستجدات بأعداد الإصابات والوفيات بالفيروس .
"حتى إشعار آخر" ، هذا ما قاله العميد الفراية ، أي أن يومي الحظر الجمعة والسبت سيبقيان إلى حين تحسّن الوضع الوبائي وتراجع أرقام الإصابات ، وهذا يعتمد على وعي وإدراك الأردنيين ، بأهمية الإلتزام الصحــي ، خاصة ارتداء الكمامات، والتعقيم المستمر ، والتباعد الاجتماعي .
إلى متى هذا الإجراء الحكومي ؟
سؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين ، وإجابته تتعلّق بآلية التعامل الشعبي مع الوباء
، فكلّما زاد الالتزام ، اقتربنا من خط رفع الحظر الشامل عن المملكة ، والموجز الإعلامي في هذا الشأن له كلمته.
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