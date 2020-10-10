متى ينتهي حظر التجول الشامل بالاردن ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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نفى محافظ العاصمة سعد شهاب، التصريحات التي نقلتها مواقع اخبارية على لسانه حول عدم السماح للمواطنين بالخروج من منازلهم بعد الساعة الثانية عشر صباحا من ليلة السبت/ الأحد .شهاب قال لموقع الوكيل الاخباري ان هذا القرار يعود الى مركز ادارة الازمات وسيتم الاعلان عنه من قبلهم اليوم .يشار ان مدير عمليات خليّة الأزمة العميد مازن الفراية، اعلن فرض حظر التجوّل الشامل، في جميع المحافظات، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس على الجمعة المقبلة، ولمدّة 48 ساعة، لينتهي منتصف ليلة السبت / الأحد المقبل، في ضوء تطورات الحالة الوبائية وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.ووفق ما هو متبع بالمملكة يعود الحظر السابق اليومي بإغلاق المنشات الساعة 12 ليلاً وللافراد الساعه 1 صباحاً ولغاية السادسة صباحاً .