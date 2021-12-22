متى يوقف اشتراك الضمان الاجتماعي بالصفة الاختيارية؟

الوكيل الاخباري - كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي عن أربع حالات يتم فيها إيقاف اشتراك المؤمّن عليه في الضمان الاجتماعي المشترك بصفة اختيارية. اضافة اعلان





وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك إن هذه الحالات هي:



1) التحاقه بعمل مشمول إلزامياً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وفي هذه الحالة يتم إيقاف اشتراكه الاختياري من بداية الشهر الذي تم شموله فيه بالصفة الإلزامية، شريطة أن يكون مُسدّداً للاشتراكات المترتبة عليه عن فترة اشتراكه الاختياري.



2) تخلّفه عن تسديد المبالغ المترتبة عليه المستحقة عن اثني عشر اشتراكاً، وفي هذه الحالة يتم إيقاف اشتراكه الاختياري من بداية الشهر الذي لم يتم تسديد قيمة الاشتراك عنه.



3) طلبه إيقاف اشتراكه، حيث يتم إيقاف اشتراكه من بداية الشهر الذي قدّم فيه طلب الإيقاف وذلك إذا قدّم طلبه في اليوم الخامس عشر أو ما قبله من الشهر. أو في نهاية الشهر الذي قدّم فيه طلبه في حال قدّم هذا الطلب في اليوم السادس عشر أو ما بعده من الشهر.



4) وفاته.