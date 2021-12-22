الأربعاء 22-12-2021
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تؤكد: الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي

الحبس لأشخاص زوروا شهادات أخذ مطعوم كورونا

152 ألف مشتركاً في الضمان الاجتماعي على "الحد الأدنى للأجور"

صرف المعونات الشهرية لمستحقيها خلال ايام

2500 بلاغًا عن الأعراض الجانبية للأدوية منذ بداية العام

دراسة تكشف عن نسبة الأردنيين المترددين والممانعين لأخذ لقاح كورونا

7 ملايين م3 خزنتها السدود من المنخفض الجوي الأخير

المعونة: تحويل الدعم الى البنوك اليوم

أسعار الذهب في محليا

بعضها صفر .. تعرّف على مخصصات برنامج السدود في الأردن لعام 2022

الأربعاء، 22-12-2021 09:32 ص

متى يوقف اشتراك الضمان الاجتماعي بالصفة الاختيارية؟

1620414195473


الوكيل الاخباري - كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي عن أربع حالات يتم فيها إيقاف اشتراك المؤمّن عليه في الضمان الاجتماعي المشترك بصفة اختيارية.اضافة اعلان


وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك إن هذه الحالات هي:

1) التحاقه بعمل مشمول إلزامياً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وفي هذه الحالة يتم إيقاف اشتراكه الاختياري من بداية الشهر الذي تم شموله فيه بالصفة الإلزامية، شريطة أن يكون مُسدّداً للاشتراكات المترتبة عليه عن فترة اشتراكه الاختياري.

2) تخلّفه عن تسديد المبالغ المترتبة عليه المستحقة عن اثني عشر اشتراكاً، وفي هذه الحالة يتم إيقاف اشتراكه الاختياري من بداية الشهر الذي لم يتم تسديد قيمة الاشتراك عنه.

3) طلبه إيقاف اشتراكه، حيث يتم إيقاف اشتراكه من بداية الشهر الذي قدّم فيه طلب الإيقاف وذلك إذا قدّم طلبه في اليوم الخامس عشر أو ما قبله من الشهر. أو في نهاية الشهر الذي قدّم فيه طلبه في حال قدّم هذا الطلب في اليوم السادس عشر أو ما بعده من الشهر.

4) وفاته.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8d98e736-60ee-4057-93ff-8e706b188077

برنامج وطني لترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات الاقتصادية

thumbs_b_c_f72974da5fcd15eff2e01b933adb7dc0

التغير المناخي يهدد إنتاج العسل في الأردن

و

الذكرى 21 لوفاة المرحوم ملحم التل تصادف غدا

M63A1569

التعليم العالي تؤكد: الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي

45-6

النخب السياسية .. أين أنتم ؟

1220211161720484111708

ارتفاع الطلب على الخبز ٢٠% خلال اليومين الماضيين

أخبار متعلقة
381085_1_1593009966

حماية الأسرة : رفع سرعة استجابة بلاغات العنف الأسري

1627986735621

نمو "ضعيف جداً" لموجودات صندوق الضمان منذ تأسيسه قبل 17 عاماً.. تفاصيل

1 (51)

"الأزمات "يذكر الأردنيين: تبقى12 يوماً

main_image5c14d7619f1d7

ما فائدة الاشتراك بالضمان الاجتماعي "الاختياري"؟ ولماذا يشجع الخبراء عليه؟

177082

الصحة: لم يعد هناك متّسع من الوقت.. خذوا المطاعيم

main_image5c90de0a02d59

مهم لورثة متقاعدي الضمان.. هكذا يتم توزيع الراتب على مستحقيه