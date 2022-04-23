السبت 23-04-2022
الوكيل الاخباري

مجالس المحافظات تعقد أولى جلساتها يوم غدٍ الأحد

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السبت، 23-04-2022 05:15 م

مجالس المحافظات تعقد أولى جلساتها يوم غدٍ الأحد

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الوكيل الإخباري - بناء على الدعوة التي وجهها نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان تعقد كافة مجالس المحافظات أولى جلساتها الساعة 12 من ظهر يوم غد الأحد برئاسة العضو الأكبر سنّاً، وأن يقوموا بأداء القسم (اليمين) المنصوص عليه في قانون الإدارة المحلية.

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وعقد أمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات اجتماعاً الخميس الماضي، مع مدراء الشؤون البلدية في مراكز المحافظات الـ12 بحضور المستشار القانوني الدكتور نضال أبو عُرابي العدوان والمستشار الإعلامي محمد الملكاوي والمهندسة أريج زريقات مدير مديرية التنمية التي ستتبع لها أمانات السرّ في مجالس المحافظات.

 

وشرح المهندس مهيدات لمدراء الشؤون البلدية الآلية والترتيبات اللوجستية والإجراءات الإدارية لبداية عقد الاجتماع لحين ترؤس العضو الأكبر سنّا اجتماع مجلس المحافظة، إضافة إلى توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات لعقد الاجتماع وإجراء الانتخابات.


كما قدم المستشار القانوني الدكتور أبو عرابي العدوان شرحاً لكافة الإجراءات القانونية واللوجستية المرتبطة بها لعقد الاجتماعات، إلى جانب الإشارة إلى المفاصل القانونية التي قد يحتاجها مدراء الشؤون البلدية والمُنسقين خلال الاجتماعات وإجراء الانتخابات.


وأعلن أمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات بأنه سيتم تشكيل غرفة طوارئ يوم غدٍ الأحد لهذه الغاية بمتابعة مباشرة من نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إلى جانب استقبال أي ملاحظات أو استفسارات أو أسئلة إدارية أو قانونية من قِبل اجتماعات مجالس المحافظات ومدراء الشؤون البلدية والمُنسقين والإجابة عليها فوراً من قِبله أو من قِبل المستشار القانوني الدكتور نضال أبو عُرابي العدوان، لضمان سير الاجتماعات والانتخابات بالشكل القانوني والإداري المطلوب والمأمول.

 

ورداً على سؤال حول الأعضاء المسموح لهم الترشيح لمنصبي رئيس مجلس المحافظة ونائب رئيس المجلس قال الدكتور نضال أبو عُرابي العدوان بأن القانون يقتصر الترشيح على الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس المحافظة، فيما أجاز القانون للأعضاء المُعينين المشاركة في عملية الاقتراع وفي لجان المجالس.


وأجاب الدكتور العدوان عن سؤال حول إمكانية أداء القسم الجماعي لأعضاء مجالس المحافظات، قائلاً بأنه يجب أن يؤدي أعضاء مجالس المحافظات القسم (اليمين) فرادى بموجب قانون الإدارة المحلية، ولا يجوز أن يتم تأدية القسم (اليمين) بشكل جماعي.


وأشار إلى أنه حال ترشح العضو الأكبر سنّاً لمنصب رئيس مجلس المحافظة أو نائب رئيس المجلس فإنه يتم الطلب من العضو الأكبر سنّاً الذي يليه لترؤس جلسة المحافظة.


وعلى صعيد مُتصل سيتم عقد جلسة مجلس محافظة إربد في قاعة حدائق الملك عبدالله الثاني، ومجلس محافظة المفرق في قاعة بلدية المفرق الكُبرى، ومجلس محافظة عجلون في قاعة القرية الهاشمية خلف مبنى محافظة عجلون، ومجلس محافظة جرش في قاعة بلدية جرش الكُبرى، ومجلس محافظة البلقاء في قاعة الاستقلال في مبنى بلدية السلط الكُبرى، ومجلس محافظة مأدبا في قاعة الكرامة وسط مدينة مأدبا.


كما سيتم عقد جلسة محافظة الزرقاء في قاعة مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي، ومجلس محافظة العاصمة في قاعة مركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمّان الكُبرى في راس العين، ومجلس محافظة الكرك في قاعة مجمع هزّاع المجالي التنموي مقابل مبنى البلدية، ومجلس محافظة الطفيلة في قاعة بلدية الطفيلة الكُبرى، ومجلس محافظة معان في قاعة الأمير الحسين الثقافي بجانب مبنى محافظة معان، ومجلس محافظة العقبة في قاعة الشهيد معاذ الكساسبة داخل مبنى سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

 




 

 


 

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