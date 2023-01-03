مجاهد: الأرض في أقرب نقطة من الشمس مساء غداً

الوكيل الاخباري - صرح الخبير الفلكي عماد مجاهد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بان الأرض سوف تصل إلى أقرب نقطة لها من الشمس في تمام الساعة 8:17 دقيقة من مساء يوم غد الأربعاء الموافق 4/1/2023 حيث سيكون بعد الأرض عن الشمس في هذه الساعة حوالي 147 مليون و98 ألف و925 كيلو متر، وهي أقرب مسافة تصلها الأرض عن الشمس.

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رد مجاهد على استفسارات وجهت له حول "كيف أن الأرض ستصل إلى أقرب مسافة لها من الشمس ومع ذلك نعيش أكثر الأيام برودة في العام؟" حيث أوضح بأن درجة الحرارة لا تعتمد على قرب الأرض من الشمس أو بعدها، وإنما على زاوية سقوط أشعة الشمس فاذا كانت اشعة الشمس مائلة كثيرا فإنها تؤدي الى حدوث البرودة وحلول فصل الشتاء، وإذا كانت الشمس عامودية فإنها تؤدي إلى التسخين ومن ثم ارتفاع الحرارة وحلول فصل الصيف.



ونظرا لميلان محور دوران الأرض حول نفسها ودورانها حول الشمس، فإن هذا يؤدي الى تغير زاوية سقوط الشمس ومن ثم تغير التسخين من فصل إلى آخر على مدار العام.



ونحن نعيش في النصف الشمالي فإن زاوية سقوط الشمس في أكثر ميلان لها خلال العام في هذه الفترة حيث تظهر الشمس مائلة نحو الجنوب لذلك نعيش في أبرد أيام العام وهو فصل الشتاء، وفي المقابل تكون أشعة الشمس حاليا عامودية على النصف الجنوبي من الكرة الأرضية لذلك يحل فصل الصيف في هذه الاثناء مثل أمريكا الجنوبية وجنوب افريقيا وأستراليا.



وأضاف مجاهد أن الأرض سوف تكون في ابعد نقطة لها من الشمس يوم 7/7/2023 وستكون على مسافة 152 مليون و93 ألف و251 كيلومتر.

