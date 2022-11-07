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الإثنين، 07-11-2022 07:26 ص

مجاهد: خسوف القمر الكلي غير مشاهد في سماء المملكة غداً

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الوكيل الإخباري-قال الفلكي وزميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية عماد مجاهد من مرصد وادي رم إن سماء المملكة لم تشاهد الخسوف الكلي للقمر غداً الثلاثاء والذي يعتبر الحدث الفلكي الأبرز حتى نهاية العام الحالي.اضافة اعلان


وأضاف مجاهد لـ "الوكيل الإخباري" أن الخسوف سيبدأ الساعة 12:09 ظهرا بتوقيت المملكة وينتهي الساعة 3:49 عصرا بذات التوقيت .

ونوه أنه لم يشاهد الخسوف في أي دولة عربية من ضمنها سماء الأردن باستثناء الإمارات وسلطنة عمان وقطر والكويت والنصف الغربي من العراق حيث أنها ستشاهد المراحل النهائية من الخسوف بعد غروب الشمس مباشرة.

وختم مجاهد أن الخسوف الكلي سيشاهد في المحيط الهادئ وغرب الولايات المتحدة وشرق آسيا.

سيشهد العالم خسوف القمر غداً الثلاثاء، والذي يمثل فرصة نادرة لرصده، لن تتكرر لمدة ثلاث سنوات.

 




 

 


 

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