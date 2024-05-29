الأربعاء 29-05-2024
الوكيل الاخباري
 

صحة غزة: لا قدرة على التعامل مع المجازر المتلاحقة

خبير دستوري: حل مجلس النواب في أي وقت.. والاستحقاقات الدستورية واضحة

إعلان هام من الأمن العام بشأن ترخيص المركبات

بعبوة ناسفة .. مقتل 3 جنود إسرائيليين في رفح على يد المقاومة

رئيس جمهورية التشيك يزور جبل القلعة

2789 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

شهيد وأكثر من 20 مصابا شرقي رفح جراء قصف الاحتلال

مجاهد: سماء الأردن على موعد مع حدث فلكي نادر مطلع الشهر المقبل

بعد أيام على استقرار سعرها .. ليرة الذهب في الاردن تسجل ارتفاعا

الأردن يتحرى هلال ذي الحجة الخميس الموافق 6 حزيران

الأربعاء، 29-05-2024 11:08 ص

مجاهد: سماء الأردن على موعد مع حدث فلكي نادر مطلع الشهر المقبل

حح


الوكيل الاخباري - قال الخبير الفلكي عماد مجاهد زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية ان سماء الأردن وجميع الدول العربية على موعد مع حدث فلكي نادر مطلع شهر حزيران يونيو القادم، حيث سوف تصطف ستة كواكب سيارة ويلحق بهم القمر في الثالث من الشهر القادم وهو حدث فلكي نادر لا يراه الشخص سوى مرة واحدة في حياته.

اضافة اعلان


وأوضح أن الكواكب السيارة التي سوف تصطف هي عطارد والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون ثم يلتحق القمر بهم في الثالث من حزيران ليشكلوا ظاهرة فلكية نادرة جدا.


وأضاف مجاهد ان أفضل وقت لرصد الظاهرة سواء بالعين المجردة او بالتلسكوب ستكون في فترة الصباح الباكر وقبل طلوع الشمس بساعات قليلة حيث ستكون جميع الكواكب السيارة المذكورة ظاهرة في السماء.


وأوضح مجاهد أن اصطفاف الكواكب السيارة مع القمر والشمس في خط مستقيم ظاهرة فلكية طبيعية لكنها نادرة، ولا يوجد لها تأثير على حياة الناس او وقوع الزلازل والبراكين والكوارث كما يدعي بعض المنجمين، وذلك لان الكواكب السيارة بعيدة جدا عن الأرض وتأثير جاذبية الكواكب على الأرض يكاد يكون معدوما، لذلك طلب عدم تصديقهم وعدم متابعة ما يتوقعونه وينشروه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام غير المسؤولة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0017

خبير دستوري: حل مجلس النواب في أي وقت.. والاستحقاقات الدستورية واضحة

5202426165614700120720

إعلان هام من الأمن العام بشأن ترخيص المركبات

1ea3ddb0-121f-44f1-8d44-5fa7253a14fb

رئيس جمهورية التشيك يزور جبل القلعة

554869

2789 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

تت

الأردن يتحرى هلال ذي الحجة الخميس الموافق 6 حزيران

UVNKNdceC7byhx6C2vff4qOtNz1bIzzKcGAdVoNU

قرار هام صادر عن الجامعة الهاشمية بشأن الامتحانات