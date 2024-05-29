مجاهد: سماء الأردن على موعد مع حدث فلكي نادر مطلع الشهر المقبل

الوكيل الاخباري - قال الخبير الفلكي عماد مجاهد زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية ان سماء الأردن وجميع الدول العربية على موعد مع حدث فلكي نادر مطلع شهر حزيران يونيو القادم، حيث سوف تصطف ستة كواكب سيارة ويلحق بهم القمر في الثالث من الشهر القادم وهو حدث فلكي نادر لا يراه الشخص سوى مرة واحدة في حياته.

اضافة اعلان



وأوضح أن الكواكب السيارة التي سوف تصطف هي عطارد والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون ثم يلتحق القمر بهم في الثالث من حزيران ليشكلوا ظاهرة فلكية نادرة جدا.



وأضاف مجاهد ان أفضل وقت لرصد الظاهرة سواء بالعين المجردة او بالتلسكوب ستكون في فترة الصباح الباكر وقبل طلوع الشمس بساعات قليلة حيث ستكون جميع الكواكب السيارة المذكورة ظاهرة في السماء.



وأوضح مجاهد أن اصطفاف الكواكب السيارة مع القمر والشمس في خط مستقيم ظاهرة فلكية طبيعية لكنها نادرة، ولا يوجد لها تأثير على حياة الناس او وقوع الزلازل والبراكين والكوارث كما يدعي بعض المنجمين، وذلك لان الكواكب السيارة بعيدة جدا عن الأرض وتأثير جاذبية الكواكب على الأرض يكاد يكون معدوما، لذلك طلب عدم تصديقهم وعدم متابعة ما يتوقعونه وينشروه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام غير المسؤولة.

