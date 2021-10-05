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الثلاثاء، 05-10-2021 11:39 ص

مجاهد لـ الوكيل : ظاهرة فلكية تتسبب بانقطاع الاتصالات مع الأرض والمركبات المريخية الخميس القادم

فلك


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال الخبير الفلكي عماد مجاهد من مرصد وادي رم الفلكي، إن كوكب المريخ سوف يحتجب خلف الشمس من بعد غد الخميس مما يؤدي إلى انقطاع الاتصالات مع العربات والمركبات المريخية لمدة أسبوعين خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021 الحالي.

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وأضاف مجاهد اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري " أن الاحتجاب ظاهرة فلكية تسمى "الاقتران مع الشمس" وتحدث كل عامين عندما يتحرك الكوكب خلف الشمس من جهة الأرض، كما أن الغلاف الجوي الخارجي الحار للشمس، أو الهالة الموجودة في خط البصر، قد تعطل الاتصالات بين الأرض والكواكب الحمراء.


وأكد أن هذه الظاهرة سوف تؤثر على التحكم بالمركبات المريخية حيث ستؤدي إلى سلوك غير متوقع من مستكشفي الفضاء السحيق. 


وختم مجاهد إن " معظم مركبات ناسا وغيرها توقفت عن إرسال الأوامر والصور الأولية عن المريخ ما بين 2 أكتوبر ولغاية 16 أكتوبر، على الرغم من أن التوقيت سيختلف بيوم أو يومين في بعض الحالات متوقعا أن يعود الاتصال مع العربات والمجسات المريخية بعد السادس عشر من أكتوبر الحالي.


 




 

 


 

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