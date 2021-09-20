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الإثنين، 20-09-2021 02:05 م

مجاهد لـ الوكيل : قمر الحصادين سيظهر الساعة 6:42 مساءً

قمر الحصادين


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد الفلكي عماد مجاهد من مرصد وادي رم الفلكي أنه يوجد إقبال من المواطنين على مركز زوار وادي رم للمشاركة برصد قمر الحصادين في سماء المملكة الليلة .

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وأشار مجاهد لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن قمر الحصادين سيظهر في الساعة 6:42 مساءً .


وكان قد قال مجاهد إن القمر ليلة قمر الحصادين سيشرق من الجهة الشمالية الشرقية في سماء عمان عند غروب الشمس، ويبقى مشرقا في سماء المملكة حتى غروب الشمس في اليوم التالي، أي أن قمر الحصادين يسطع في سماء المملكة بحدود 12 ساعة.

 

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