مجاهد لـ الوكيل : لا يمكن تحديد موعد العاصفة الشمسية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد الفلكي عماد مجاهد من مرصد وادي رم الفلكي أن العاصفة الشمسية التي تحدث عنها العلماء والتي تهدد شبكة الانترنت في العالم لا يمكن تحديد موعدها أو التنبؤ به .

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وأوضح مجاهد لـ " الوكيل الإخباري " أن العاصفة الشمسية إن حدثت ستطلق جسيمات كهربائية مشحونة و ممغنطة قد تصطدم في الأرض وتؤثر على الاتصالات حيث من الممكن أن تنقطع شبكة الانترنت عن العالم.



وأشار إلى أن انقطاع الانترنت عن العالم لمدة ساعة هو عبارة عن كارثة ستسبب خسائر فادحة لدول العالم .

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