مجتمع الأعمال يطلع على أولويات عمل الحكومة

الوكيل الاخباري - اطلع مجتمع الأعمال خلال لقاء بمقر جمعية رجال الأعمال الاردنيين، على أولويات عمل الحكومة (2021 و2023 )، والتي سيتم رفعها قريبا الى جلالة الملك عبدالله الثاني.



وتسعى الحكومة من خلال هذه اللقاءات الى التشاور مع فاعليات القطاع الخاص لعرض أولويات عملها خلال ما تبقى من العام الحالي والعامين المقبلين وشرح الاصلاحات والسياسات المطلوبة لتحفيز النمو والتشغيل ودعم القطاعات ذات الأولوية لتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا والوصول لمرحلة التعافي.

اضافة اعلان