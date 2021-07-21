مجلة تايم: محمية ضانا ضمن أفضل الوجهات العالميّة

الوكيل الإخباري - اختارت مجلة "تايم" الأميركية، محمية ضانا ضمن أفضل الوجهات العالمية التي تستحق الزيارة في عام 2021.

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ونشرت المجلة أمس الثلاثاء، الأماكن المئة الأفضل للزيارة والسياحة في العالم خلال 2021، بعد عملية تقييم للأماكن التي تخضع لقياس عوامل عدة هي الجودة والأصالة والاستدامة والابتكار والتأثير والتاريخ والمكان والعراقة.



وتهدف مجلة "تايم" من إعداد هذه القائمة، إلى لفت أنظار العالم للسفر الى الوجهات السياحية المميزة، وتكتسب قائمة هذا العام أهمية في كونها جاءت بعد عام ونصف من توقّف صدورها بسبب جائحة كورونا التي أثّرت على العالم.



ومحمية ضانا، هي أكبر محمية طبيعية تقع جنوب الأردن تصل مساحتها الى نحو 300 كم2 وتضم مناظر خلابة وتضاريس متعرجة وتنوعا حيويا وذات تركيبة جيولوجية ما بين الحجر الجيري والجرانيت، مثلما تضم أودية خلابة وتمتد على سفوح عددٍ من الجبال التي ترتفع أكثر من 1500 متر عن سطح البحر وتنخفض إلى سهول صحراء وادي عربة، وتُعد المحمية من أكثر المناطق تنوعاً في الأردن من ناحية الأنظمة البيئية والأنماط النباتية مثل نمط العرعر، وتعد الأغنى فيما يتعلق بالتنوع النباتي حول العالم. حيث تحتضن أكثر من 830 نوعا نباتيا، ثلاثة من هذه الأنواع تم تسجيلها لأول مرة في محمية ضانا وحملت اسم ضانا في اسمائها العلمية باللغة اللاتينية.



كما وتضم المحمية بيت الضيافة ومخيم الرمانة للسياحة البيئية ونُزل فينان البيئي الذي يقع ضمن نطاق المحمية، وتتميز أيضاً بتنوع الحياة البرية الفريدة فيها وهي موطن للعديد من الطيور والثديات المهددة بالانقراض عالميًا كالنعار السوري والثعلب الأفغاني والماعز الجبلي، وفيها يتكاثر صقر العويسق.



وقال مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد، إن اختيار محمية ضانا في قائمة مجلة التايم هو إنجاز كبير يعود بالفائدة على المحمية من حيث سمعتها عالمياً وأيضاً زيادة عدد الزائرين خصوصاً من السياحة الأجنبية، مشيراً إلى المكانة العالمية لمجلة التايم الأميركية والتي تعتمد عليها الشركات السياحية العالميّة في تحديد برامجها، سيساهم في زيادة حضور محمية ضانا في الخارطة السياحية والبرامج السياحية العالمية .



ودعا خالد الشركات السياحية المحلية إلى وضع المحمية ضمن المسارات والبرامج السياحيّة لها خصوصاً وأن تسويقها بالخارج بات سهلاً وأكثر قوة بعد هذا الإنجاز، موضحاً أن وجود ضانا ضمن قائمة التايم يُشكّل مسؤولية إضافية على الجمعية في المحافظة أكثر عليها وتطوير مرافقها وخدماتها، مشيراً إلى أنه وخلال جائحة كورونا قامت الجمعية بعمليات التطوير والتخطيط وجهزت المواقع التابعة لها واطلقت حملة محلية لتشجيع الأردنيين والمقيمين على زيارة المحميات والمواقع السياحية .



يُشار إلى أن محمية ضانا هي ثاني وجهة أردنية تختارها مجلة "تايم" في قوائمها، إذ تم في عام 2019 اختيار منتجع "حياة ريجنسي" في العقبة كأحد أفضل الوجهات للإقامة فيه، ويضم مرسى وأكبر ملعب غولف في الأردن .

المصدر : بترا