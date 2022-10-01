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السبت، 01-10-2022 10:05 م

مجلة تصدرها آل البيت تحقق معايير الاعتماد لمعامل أرسيف

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الوكيل الاخباري - نجحت المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية الصادرة عن عمادة البحث العلمي في جامعة آل البيت برئاسة الدكتور محمد الخطيب، في تحقيق معايير الاعتماد لمعامل أرسيف (ARCIF) المتوافقة مع المعايير العالمية وعددها 32 معيارا.

وقالت الجامعة في بيان لها اليوم السبت، إن اختيار المجلة جاء بعد قيام ممثلين من مكاتب اليونسكو ، والاسكوا، ومكتبة الاسكندرية، وقاعدة البيانات العربية، ولجنة مكونة من خبراء دوليين، بفحص ودراسة ما يزيد عن 5100 مجلة علمية وبحثية عربية.

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