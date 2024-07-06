الأحد 07-07-2024
الوكيل الاخباري
 

خبير عسكري يعلق على المعارك العنيفة في الشجاعية

حملتان لمكافحة البعوض والذباب في الأغوار الشمالية وبني عبيد

ولي العهد يهنئ بحلول العام الهجري الجديد

وصول 50 شاحنة مساعدات إنسانية أردنية إلى شمال غزة

الملك يهنئ مناسبة رأس السنة الهجرية

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة.. شهداء وجرحى باستهداف مدرسة في مخيم النصيرات

إغلاق طريق الفيصلية في مأدبا لإعادة تأهيله

الأردن.. الحبس من ثلاثة أشهر وحتى 10 سنوات أشغال مؤقتة وغرامة 1000 دينار لمرتكب هذه المخالفة

مجلس الأوقاف يعلق على منع المصلين من دخول الأقصى

تطورات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة

السبت، 06-07-2024 11:41 م

مجلة صوت الجيل تخصص ملف العدد 26 عن أدب الشباب بالزرقاء

1720296767331


الوكيل الإخباري - خصصت مجلة "صوت الجيل"، الصادرة عن وزارة الثقافة الأردنية، ملف العدد 26 لشهر تموز 2024 عن أدب الشباب في محافظة الزرقاء.

اضافة اعلان


وقد أعد الملف القاص والروائي الدكتور محمد عبدالكريم الزيود وقدمه بمقال بعنوان: "الزرقاء أول المنازل"، إذ شارك فيه نخبة من كتاب الزرقاء والأقلام الشابة الصاعدة في سماء الكتابة والإبداع، حيث وثقوا بنصوصهم مدينتهم، وقاموا بتدوين ذكرياتهم في الزرقاء، حيث الأحياء والحواري والطرق والأسواق المختلفة.


وبين الزيود، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه شارك في ملف العدد: الكاتب راكان الخوالدة بنص عنونه بـ"سوق الحمرا.. آخر معاقل الثقافة الشعبية في الزرقاء"، والكاتبة نوف الور: بنص" الزرقاء، حيث تغفو الغيوم على رائحة البارود"، والكاتبة ميمونة الشيشاني: بنص "السخنة، ذاكرتي التي لا تصدأ"، والكاتبة سبأ الزيود: بنص "الهاشمية، سحر البدايات"، إضافة إلى الكاتب ناصر الريماوي: بنص "من مخطوطات مدينة الزرقاء، ذروة الحاووز"، والكاتبة حلا السويدات: بنص "الرصيفة، المختلف يتصيّر مؤتلفا".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1720296814978

ملتقى إربد الثقافي ينظم ندوة حول صمود الشعب الفلسطيني

main_image6689a8489d3c5

حملتان لمكافحة البعوض والذباب في الأغوار الشمالية وبني عبيد

450223017_786503923632850_385219081880609719_n

75 مهندسا يؤدون القسم القانوني في فرع الكرك

IZOhHTbyApri4J5bq8JbFSLw8sDuvtun28gGBthC

ولي العهد يهنئ بحلول العام الهجري الجديد

668955058e7fe

وصول 50 شاحنة مساعدات إنسانية أردنية إلى شمال غزة

1720281399019

جلسة تدريبية بالعقبة حول مشروع التمكين السياسي والديمقراطي " أدوار تنتظرنا"

أخبار متعلقة
1720283381226

جلسة حوارية حول تحديات المشاريع الشبابية في الكرك

1720015027438

حوارية في السلط حول قانون الانتخاب

449694656_483627620972892_2949262776703946043_n

ندوة في الطفيلة حول تحديات قطاع المشاريع الصغيرة

1719579975107

شباب الكرك تواصل أنشطتها الشبابية والتطوعية

1719495426710

وزارة الشباب تختتم فعاليات برنامج "اسعَ"

1717853782948

منطقة الملك الحسين التنموية بالمفرق قفزة نوعية في تنمية الحركة الاقتصادية