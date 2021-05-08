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السبت، 08-05-2021 05:11 م

مجلة فنون تدعو الكتاب والفنانين للمساهمة بإغناء أبوابها

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الوكيل الاخباري - دعت هيئة تحرير مجلة فنون "الفصلية" الصادرة عن وزارة الثقافة، النقاد والكتاب والفنانين للمساهمة في إغناء أبوابها بموضوعاتهم، ضمن حقول الفنون المسرحية والسينمائية والتشكيلية والموسيقى والغناء والدراما بعد عودة صدورها عام 2020.
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وطلبت الهيئة، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الثَّقافة، اليوم السبت، من الكُتاب الالتزام بشروط النشر في المجلة ومعاييرها، بحيث لا تتجاوز المادة المكتوبة 1200 كلمة، وفي حال إرفاق الصور إرسالها مستقلة، وليس ضمن متن المادة، وأن تكون بجودة عالية، وألا تكون المواد منشورة في أية وسيلة نشر، وإرسال الموضوعات مطبوعة على إيميل المجلة [email protected]

 




 

 


 

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