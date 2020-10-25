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الأحد، 25-10-2020 12:46 م

مجلس أعمال السيدات الصناعيات يشيد بتمكين الأردن للمرأة لتولي مناصب قيادية

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الوكيل الإخباري- اشادت نائب رئيس مجلس أعمال السيدات الصناعيات الدكتورة ريم البغدادي، بانتهاج الاردن لسياسة دعم المرأة وتمكينها، عبر توليها مناصب قيادية سياسية واقتصادية.

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وذكر المجلس في بيان اليوم الاحد، أن البغدادي اوضحت خلال اجتماعات قمة الدول العشرين (محور تمكين المرأة)، ممثلةً عن القطاع الخاص في الأردن، التي عقدت أمس السبت،عن بعد، أن وجود لجنة وزارية لدعم وتمكين المرأة برئاسة وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، وعضوية اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ومجلس السيدات الصناعيات، والعديد من منظمات المجتمع المدني، كلها ممارسات انتهجها الأردن في سبيل التأكيد على أهمية المرأة في المجتمع.


وأضافت البغدادي إن تأسيس مجلس السيدات الصناعيات تحت مظلة غرفة صناعة عمان، وملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، يدفع بجهود النساء للوصول إلى المراكز القيادية، من خلال تطبيق مؤشرات التنمية المستدامة في القطاع الخاص.


يذكر أن المملكة العربية السعودية نظمت اجتماعاً لتفعيل تحالف" ام بور" وهي مبادرة يقودها القطاع الخاص، وأطلقت في قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية عام 2019، كدعوة إلى تقدم المرأة في المناصب القيادية في القطاع الخاص.


وتشارك منظمات دولية عديدة في هذه الاجتماعات، تقدم تقارير وصفية لأفضل الممارسات الداعمة للمرأة في الدول المشاركة، بهدف تبادل الخبرات.
وستعرَضُ مخرجات الاجتماعات في تقرير خلال اجتماع القمة لرؤساء الدول في شهر تشرين الثاني المقبل.


 




 

 


 

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