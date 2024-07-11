مجلس أمانة عمان يصادق على عدد من الاتفاقيات

الوكيل الإخباري - صادق مجلس أمانة عمان الكبرى في جلسته التاسعة العادية لعام 2024 اليوم الخميس برئاسة امين عمان الدكتور يوسف الشواربة على توقيع عدد من الاتفاقيات.

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فقد قرر المجلس الموافقة على توقيع اتفاقية التمويل (المنحة) مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي حيث ستقدم الوكالة مساهمة مالية للأمانة بقيمة 240 الف يورو لاستخدامها في مبادرات وحملات التوعية البيئية ومشاريع الفرز ضمن مشروع إدارة النفايات الصلبة .



كما صادق المجلس على توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لتحريج الأراضي الحرجية الجرداء ضمن حدود الأمانة والعائدة ملكيتها للوزارة تحقيقاً للتشاركية في المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة وشجيرة خلال عشر سنوات .



ووافق المجلس على تجديد الاتفاقية مع الاتحاد النوعي للدواجن داخل حدود الأمانة، وانهاء العقد مع شركة باب القمر لإدارة المواقع الإلكترونية بخصوص مشروع خدمة توريد وتركيب وتشغيل وإدارة نظام الاتصال والتتبع لسيارات التكسي ضمن حدود الأمانة وإعادة كفالة حسن التنفيذ .



كما صادق المجلس على تعديل الاتفاقية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة الإدارة المحلية ووزارة البيئة ضمن مشروع إدارة النفايات الصلبة في الأردن .



وقدم عضو مجلس الأمانة عن منطقة شفا بدران تيسير أبو عرابي استقالته من المجلس لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.



وخلال الجلسة أدى أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة اليمين القانونية أمام المجلس كعضو معين في مجلس أمانة عمان الكبرى .