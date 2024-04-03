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الأربعاء، 03-04-2024 02:10 م

مجلس أمانة عمان يعقد جلسته السادسة العادية

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الوكيل الإخباري - عقد مجلس أمانة عمان مساء امس الثلاثاء، جلسته السادسة العادية برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وصادق خلالها المجلس على بنود جدول الأعمال.

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وهنأ الدكتور الشواربة باسمه وأعضاء مجلس الأمانة عمان، جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر.


وأشاد وأعضاء المجلس بالقوات المسلحة الأردنية -سلاح الجو الملكي والخدمات الطبية الملكية على ما يقدمونه من جهد إغاثي وطبي للأشقاء في قطاع غزة، مثمنين جهود الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الأردن تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني.

 




 

 


 

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