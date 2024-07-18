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الخميس، 18-07-2024 04:40 م

مجلس أمناء مكتبة الأمانة يوصي بالتحول الإلكتروني

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الوكيل الإخباري - أوصى مجلس أمناء مكتبة أمانة عمان الكبرى إلى ضرورة التحول نحو المكتبة الإلكترونية تحت منظومة منصة تخدم الاحتياجات المعرفية والعلمية والأدبية من مختلف الحقول وعناوين الكتب وبما يواكب التطور التكنولوجي في هذا المجال.

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جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس عقد برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة الذي أكد ضرورة العمل على برامج ومبادرات ولقاءات ثقافية نوعية تحظى باهتمام المثقفين والباحثين وطلاب العلم، من باب دعم أمانة عمان للجانب الثقافي والتواصل مع المجتمعات المحلية.


وبحث مجلس أمناء الجائزة حزمة من المشاريع والأفكار التي من شأنها رفع مستوى الخدمة في الجانب الثقافي، كما استمع الى عرض قدمه السكرتير التنفيذي لمجلس أمناء المكتبة الدكتور ثامر الشوبكي حول نشاطات دائرة المكتبات وسياسات العمل المتبعة لديها ومقتنياتها من كتب ومراجع ومخطوطات تاريخية نادرة.

 




 

 


 

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