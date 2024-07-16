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الثلاثاء، 16-07-2024 08:51 م

مجلس أمن المزار الشمالي يناقش قضايا مجتمعية

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الوكيل الإخباري - ناقش المجلس المحلي لمركز أمن المزار الشمالي التابع لقيادة أمن إقليم الشمال، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التشاركية مع الأجهزة الأمنية، وعددا من القضايا المجتمعية.

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وبحث المجلس قضايا عدة، منها تعزيز نشر مبادرة معاً نصل آمنين، ودور المجتمع بالحد من الحوادث المرورية، وتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد السير وتجنب المخالفات المرورية خاصة الخطرة منها.


وأكد المشاركون أن تكرار حوادث السير المؤلمة يمكن تلافيها في حال الالتزام بقواعد المرور، مبينين أن الحوادث الناتجة عن الأخطاء البشرية تتسبب بما يقارب 98 بالمئة من الحوادث المرورية، والتي يذهب ضحيتها أبرياء، وتتسبب بخسائر كبيرة في الممتلكات.


وأشاروا إلى أن التشارك والتعاون هو السبيل للتغلب على العديد من التحديات والظواهر السلبية في المجتمع.


وعقدت الشرطة المجتمعية محاضرات حول التوعية المرورية، ووزعت بروشورات على المواطنين وسائقي المركبات تحثهم على الالتزام بقوانين السير، للوصول لبيئة مرورية آمنة خالية من الحوادث.

 




 

 


 

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