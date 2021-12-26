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الأحد، 26-12-2021 08:57 م

مجلس إدارة 'الفوسفات' يقرر اللجوء للقضاء للبت في اتهامات بالفساد

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الوكيل الاخباري - علمت مصادر مطلعة أن مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية اطلع خلال الاجتماع الذي عقده مساء أمس على ما تداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على مدار يومين متتاليين، والتي تضمن بعضها اتهامات بوجود فساد وتجاوزات خطيرة في تعاملات وبيوع الفوسفات والسماد وحامض الفوسفوريك وشراء مادة الكبريت عن طريق تلزيم شركة كيسان بأعمال البيع والشراء لهذه المواد وكذلك الحديث عن مخالفات قانونية ومالية خطيرة.اضافة اعلان


وأشار المصدر إلى أن مجلس الإدارة وبعد اطلاعه على الوثائق والسجلات التي تدحض الادعاءات المذكورة، أكد أن الإجراءات التي تتخذها الشركة سليمة وبأنها تعمل وفق أعلى درجات المؤسسية والشفافية ووفق التشريعات المعمول بها، مؤكداً عدم وجود مخالفات قانونية ومالية في أعمال الشركة.

وأما فيما يتعلق بالشريك الهندي أشار المصدر إلى أنه شريك استراتيجي، ساهم في دفع الشركة إلى الأمام وليس له سيطرة على مجريات أعمال الشركة ونشاطاتها، وليس له أي امتياز كان يتمتع به الشريك السابق، وليس له أي تدخل في عمليات بيع منتجات الشركة، وليس عضواً في اللجان التي تشرف على تسويق وبيع منتجات الشركة.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة الشركة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد الأشخاص ممن لفق الادعاءات أمام الجهات القضائية سنداً لأحكام القانون.

 

الرأي

 




 

 


 

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