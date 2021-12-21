مجلس إدارة بترا يعقد أولى جلساته برئاسة الشبول

الوكيل الاخباري - ناقش مجلس إدارة "بترا" في أولى جلساته التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، رئيس المجلس فيصل الشبول، أبرز التوجهات المستقبلية والخطط التطويرية التي تعزز من مكانة "بترا" كمؤسسة تقود إعلام الدولة.



وأكد الشبول خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوكالة، أهمية دور الخبرات الصحفية في تعزيز الأدوار المهنية لـ "بترا" والإعلام الأردني عموما، مشيرا إلى أن تشكيل المجلس الحالي جاء من رحم الوسط الصحفي عموما ومتقاعدي الوكالة باعتبارهم بيوت خبرة والأعرف بإدارة الملفات والقضايا الإعلامية الشاملة والأقدر على التعامل معها.

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