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الإثنين، 01-03-2021 07:43 م

مجلس إدارة صحيفة الرأي يمدد للمدير العام جهاد الشرع

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الوكيل الاخباري - اجتمع مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية الرأي اليوم في المبنى الرئيسي حيث اتخذ قرار بتمديد عقد مديرها العام السيد جهاد الشرع سنة جديدة.

وعمل الشرع في صندوق استثمار أموال الضمان وتدرج بها إلى أن وصل الى مدير تنفيذي ونائب رئيس صندوق الاستثمار ، ومثّل المؤسسة في العديد من الشركات منها (بنك الإسكان،،والبنك التجاري، والكهرباء الأردنية،البوتاس، والأسواق الحرة الأردنية، والفوسفات) بالإضافة إلى مدير عام شركة راما للاستثمارات والعائدة ملكيتها للصندوق. 

ويحمل الشرع، درجة الماجستير في الاقتصاد، والبكالوريوس في إدارة البنوك. 

حيث يعد الشرع من الاقتصاديين والماليين والاداريين  المشهود لهم بالكفاءة والدقة العالية. 

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بالإضافة إلى أنه يمتلك شبكة واسعة من العلاقات مع رؤساء مجالس الادارات والمدراء العامين واعضاء مجالس الادارات في كبرى الشركات داخل الأردن وخارجه، بالإضافة إلى علاقاته الواسعة مع المسؤولين الحكوميين والذين يشهدوا له بالكفاءة العالية


 




 

 


 

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