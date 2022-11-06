مجلس إربد يبحث احتياجات التعليم بلواء الأغوار الشمالية

الوكيل الاخباري - بحثت لجنة التربية في مجلس محافظة إربد خلال اجتماعها اليوم الأحد، مع مديرة التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية الدكتورة فاطمة طلافحة في مبنى المديرية، واقع واحتياجات القطاع التعليمي وأولويات عمله ضمن متابعات المجلس لتقييم واقع مشاريع القطاعات المختلفة.



وأكد رئيس لجنة التربية الدكتور احمد مقدادي، خلال الاجتماع بحضور أعضاء مجلس المحافظة عقاب العوادين ومصطفى النمرات وعلي التلاوي، حرص مجلس المحافظة على إيلاء قطاع التربية والتعليم الأهمية المطلوبة على سلم الأولويات لغاية الارتقاء بالعملية التعليمية التي تنعكس على تطور المجتمعات المحلية.

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