مجلس إربد يبحث احتياجات قطاع التعليم بتربية إربد الأولى

الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني ولجنة التربية في المجلس خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، ومدير التربية والتعليم لإربد الأولى الدكتور محمد المومني ، واقع واحتياجات القطاع التعليمي وأولويات عمله ضمن متابعات المجلس لتقييم واقع مشاريع القطاعات المختلفة.



وأكد بني هاني ، حرص مجلس المحافظة على إيلاء قطاع التربية والتعليم الأهمية المطلوبة على سلم الأولويات لغاية الارتقاء بالعملية التعليمية التي تنعكس على تطور المجتمعات المحلية ، وهو ما تجسده جولات لجنة التربية والتعليم بالمجلس ومختلف اللجان الأخرى على الدوائر المعنية للوقوف على أولويات احتياجاتها .

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