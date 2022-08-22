مجلس اعتماد المؤسسات الصحية يطلق مبادرة يوم التغيير

الوكيل الإخباري - برعاية سمو الأميرة منى الحسين، أطلق مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، اليوم الاثنين، مبادرة يوم التغيير التاسع لعام 2022، بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة وصحة المرضى الذي تطلقه منظمة الصحة العالمية، لتسليط الضوء على مبادرات تتضمن سلامة المرضى والمراجعين والعاملين في المؤسسات الصحية.

اضافة اعلان



وقال المجلس، في بيان صحفي، إن هدف يوم التغيير هو تحفيز العاملين في القطاع الصحي من أفراد ومؤسسات، للتعهد قبل تاريخ المبادرة، بتقديم الأفضل في الرعاية الصحية من خلال أنشطة وفعاليات ريادية ومبتكرة، ومن ثم ينفذون تعهداتهم بدءا من يوم المبادرة، ما ينعكس بدوره بصورة إيجابية على جودة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.

ودعا المجلس جميع إدارات المؤسسات الصحية والعاملين فيها ومتلقي الخدمة إلى التعهد قبل 19 أيلول المقبل بتقديم مبادرات وأنشطة إبداعية خارج إطار عملهم اليومي، بحيث تتضمن هذه التعهدات سلامة المرضى والمراجعين في المؤسسات الصحية، ثم ينفذ العاملون في المؤسسات تعهداتهم المبتكرة اعتبارًا من يوم المبادرة (يوم التغيير)، وصولًا إلى تحقيق الهدف الرئيس لعام 2022 وهو الحصول على أعلى نسبة من مأمونية الأدوية عند تقديمه للمرضى والمراجعين، واتخاذ إجراءات مبكرة للحد من ممارسات دوائية خاطئة مثل: حالات انتقال الرعاية، والإفراط الدوائي (الاستخدام المتزامن لأدوية متعددة)، والأدوية التي يمكن الخلط بينها نظرا للشبه القريب في أسمائها أو شكلها.



وبدأ المجلس، من يوم أمس الأحد، استقبال التعهدات عبر إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالحملة (www.hcac-changedayjo.com) ورقم هاتف لتسهيل التواصل (0790025706).



وسيعقد ورشات للتعريف بأهداف وآليات العمل على يوم التغيير التاسع، لتبدأ بدورها المؤسسات المشاركة بالتحضير لمبادرات وأنشطة ابداعية لدعم مأمونية الأدوية، وزيادة الوعي العام بالعبء الكبير عن الممارسات الدوائية الخاطئة، وصولا إلى دواء دون أضرار.



ونشر مجلس اعتماد المؤسسات الصحية عبر موقع الحملة صفحة بعنوان: "8 أسئلة يجب عليك معرفة إجاباتها عند البدء باستخدام دواء جديد لضمان الاستخدام الآمن دون أضرار".