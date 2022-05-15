مجلس الأمانة يصادق على إعادة تشكيل لجنتي الشراء وبيع اللوازم

الوكيل الإخباري - صادق مجلس أمانة عمان، اليوم الاحد، خلال جلسته الثالثة العادية، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، على إعادة تشكيل لجنتي الشراء الرئيسية، وبيع اللوازم الصالحة وغير الصالحة، وإلغاء لجنة اللوازم والأشغال.

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كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية توأمة مع بلدية تبليسي / جمهورية جورجيا، لتعزيز التعاون والتنسيق في مجالات تبادل الخبرات بالإدارة المحلية والخدمات البلدية، والاطلاع على المشاريع ذات الصلة بالنشاط البلدي، وتعزيز التعاون في مجالات الثقافة والفنون بإقامة المهرجانات والفعاليات المشتركة.



وهنأ الشواربة خلال الجلسة، فوز الأمانة خلال مشاركتها اخيرا في جائزة دبي للنقل المستدام، وحصولها على جائزة "مدينة رائدة في النقل المستدام"، والمركز الثالث عن فئة إدارة التنقل بعرض ملف خدمات باص عمان.