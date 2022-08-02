مجلس الأمانة يصادق على مسودة تعليمات رخص المهن في المناطق السكنية

الوكيل الاخباري - صادق مجلس أمانة عمان في جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، على مسودة التعليمات الخاصة برخص المهن للخدمات المحلية اليومية في المناطق السكنية ضمن حدود الأمانة لسنة 2022 ، وذلك استناداً لأحكام المادة 2 من النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 38 لسنة 2022.



وبموجب التعليمات، أصبحت الرخص المهنية ضمن السكن تصدر بقرار إداري وليس كما كان سابقاً من خلال لجان مختصة وهو ما يوفر الجهد الكبير والوقت على طالبي الرخص ضمن الأحياء السكنية، والتي تقدم إلكترونياً.



كما تضمنت التعليمات تعديلات على الشروط من حيث المساحة والأبعاد على التجاري والمهن المشابهة، بحيث أصبح البعد عن المهن المشابهة 300 متر ، والبعد عن أقرب تنظيم تجاري لا يقل عن 400 متر، والسماح بممارسة المهنة ضمن محل لا تتجاوز مساحته عن 50 مترا وكذلك السماح بترخيص مهن ضمن السكن للأبنية الواقعة على شارع بسعة تنظيمية 20 مترا فما دون.



واشتملت التعليمات الخاصة برخص المهن للخدمات المحلية اليومية في المناطق السكنية ضمن حدود الأمانة لسنة 2022 وضع آلية واضحة لطريقة قياس الأبعاد والمسافات الواردة أعلاه.

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