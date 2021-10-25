مجلس البناء الوطني يؤكد ضرورة استمرار الجولات التفتيشية على المصانع

الوكيل الاخباري - أكد مجلس البناء الوطني الأردني ضرورة الاستمرار بالجولات التفتيشية المفاجئة على المصانع الموردة لمواد البناء للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة.



ودعا المجلس، في اجتماع عقده يوم الخميس الماضي، بحضور الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، إلى التركيز على جمع عينات عشوائية دورية من مصانع فولاذ التسليح بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات المعنية لأهمية هذه المواد على ديمومة المشاريع وسلامتها.

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