الإثنين 25-10-2021
الوكيل الاخباري

العوايشة : 17113 جريمة في الأردن منذ بداية العام

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في 29 تشرين الأول الجاري

بريطانيا تسجل 38 وفاة و36567 إصابة بكورونا

مباحثات أردنية صينية في مجالات الإسكان والانشاء والمقاولات

التربية توضح حول قرارها بتخفيض مدة إغلاق الشعب المدرسية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى المولد النبوي

بلدية الزرقاء تنهي استعداداتها لاستقبال الشتاء

السفارة الأمريكية في السودان تنصح رعاياها بـ البقاء في أماكنهم

متحف الاطفال يطلق محطتين تعليميتين في السلط

الإثنين، 25-10-2021 06:28 م

مجلس البناء الوطني يؤكد ضرورة استمرار الجولات التفتيشية على المصانع

e


الوكيل الاخباري - أكد مجلس البناء الوطني الأردني ضرورة الاستمرار بالجولات التفتيشية المفاجئة على المصانع الموردة لمواد البناء للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

ودعا المجلس، في اجتماع عقده يوم الخميس الماضي، بحضور الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، إلى التركيز على جمع عينات عشوائية دورية من مصانع فولاذ التسليح بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات المعنية لأهمية هذه المواد على ديمومة المشاريع وسلامتها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
r

العوايشة : 17113 جريمة في الأردن منذ بداية العام

1020215155832303698554

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في 29 تشرين الأول الجاري

w

مباحثات أردنية صينية في مجالات الإسكان والانشاء والمقاولات

الامن

مديرية الأمن العام تحتفل بذكرى المولد النبوي

r

بلدية الزرقاء تنهي استعداداتها لاستقبال الشتاء

10202123174854208234607

متحف الاطفال يطلق محطتين تعليميتين في السلط

أخبار متعلقة
10202118181151799919350

محافظات عجلون : اختتام فعاليات أسبوع التوعية البيئية

8

دورة تدريبية حول التصنيع الغذائي بالوطني للبحوث الزراعية

9202026185813145140008

طبيب أردني يحذر من متحور جديد لكورونا اسرع انتشارا من دلتا

ffff

الوطني لحقوق الإنسان : نسبة الالتزام بتوصياتنا دون المأمول

d

انطلاق مؤتمر المجتمع الأردني في مئة عام

وزارة التربية والتعليم

ادارة الازمات : تعليق دوام مدارس في جرش وعجلون