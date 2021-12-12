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الأحد، 12-12-2021 03:34 م

مجلس التربية والتعليم يقر وثيقة الاطار العام للرياضيات ومعاييرها

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري -أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس سعي الوزارة الجاد لتطوير وإصلاح العملية التعليمية ، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية التي تضع العملية التعليمية في مقدمة سلم أولوياتها واهتماماتها .

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جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور عويس اجتماع مجلس التربية والتعليم، الذي عقد اليوم في مبنى وزارة التربية والتعليم وهو الأول بتشكيلته الجديدة.


وأشار الدكتور عويس إلى أن التطوير والإصلاح الذي تسعى له الوزارة بالتعاون مع شركائها يشمل مختلف مجالات العملية التعليمية وبمسارات متوازية وفق التوجيهات الملكية التي تعتبر خارطة طريق لعملية التطوير.


وأكد حرص الوزارة تبني نهج العدالة في توزيع المكتسبات والإمكانات التربوية والتعليمية المتاحة على جميع مناطق الممكلة بحيث تتساوى المدارس في نوعية الخدمة التي تقدمها بناء على ذلك ، وصولا للتخلص من الفروقات بينها ومن مسمى المدارس الأقل حظا ، وذلك من خلال خطة تعمل الوزارة على إعدادها وستعرض على المجلس لمناقشتها وإقرارها ، مؤكدا أن المدرسة بكل مكوناتها هي المكان الحقيقي للتطوير والإصلاح المنشود.


وأقر المجلس في اجتماعه وثيقة الإطار العام للرياضيات ومعاييرها ومؤشرات أدائها من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر ، ومخطوطة الدليل الإثرائي لمهارات القرن الحادي والعشرين للصفوف؛ الرابع والخامس والسادس ، ومخطوطة دليل التربية المائية من منظور إسلامي للصفوف من الأول وحتى السادس ،وكذلك الكتب الإضافية الواردة للوزارة من كتب النشر.


 

 

 

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