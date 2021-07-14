مجلس التعليم العالي يتخذ عددا من القرارات اليوم

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وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الأربعاء، على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص الأمن السيبراني كبرنامج بكالوريوس في جامعة العلوم التكنولوجيا الأردنية، وجامعة الطفيلة التقنية.واتخذ المجلس في جلسته رقم (26/2021) برئاسة رئيس المجلس ظافر الصرايرة عدد من القرارات أهمها:إدراج الجامعة الألمانية الأردنية على الإطار الوطني الاردني للمؤهلات.إدراج الجامعة الأمريكية في مأدبا على الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي/ برنامج الماجستير) في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة العربية وآدابها/برامج البكالوريوس) في جامعة اليرموكاستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (التصميم والفنون التطبيقية/التصميم الداخلي/برنامج البكالوريوس) في جامعة اليرموك.الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (التصميم/برنامج الماجستير) في جامعة اليرموك.استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الفنون التشكيلية /برنامج البكالوريوس) في جامعة اليرموك.استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الفنون التشكيلية /برنامج الماجستير) في جامعة اليرموك.استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الموسيقى /برنامج البكالوريوس) في جامعة اليرموك.استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الموسيقى /برنامج الماجستير) في جامعة اليرموك.استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (علم الحاسوب/برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (علم الحاسوب/برنامج الماجستير) في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (هندسة البرمجيات/برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (هندسة الشبكات وأمن المعلومات/برنامج البكالوريوس) في جامعة الحسين بن طلال.الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (علم البيانات والذكاء الاصطناعي/برنامج البكالوريوس) في جامعة الحسين بن طلال.استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (علم الحاسوب/برنامج البكالوريوس) في جامعة الحسين بن طلال.استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (التمريض/برنامج البكالوريوس) في جامعة الحسين بن طلال.استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (التصوير الإشعاعي/برنامج البكالوريوس) في جامعة الحسين بن طلال.استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (تمريض الحالات الصحية الحادة للبالغين/برنامج الماجستير) في جامعة الحسين بن طلال.استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الجغرافيا/برنامج البكالوريوس) في جامعة الحسين بن طلال.استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (القانون/برنامج البكالوريوس) في جامعة الحسين بن طلال.الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (القبالة والعناية بحديثي الولادة/برنامج البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية الأردنية.الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (التحقيقات الجنائية الرقمية/برنامج البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية.الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (علم البيانات والذكاء الاصطناعي/برنامج البكالوريوس) في جامعة الطفيلة التقنية.الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (حوسبة الأجهزة الذكية/برنامج البكالوريوس) في جامعة الطفيلة التقنية.الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (أمن المعلومات والأدلة الرقمية/برنامج البكالوريوس) في جامعة مؤتة.الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (علم البيانات والذكاء الاصطناعي/برنامج البكالوريوس) في جامعة مؤتة.استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (علم الحاسوب/برنامج البكالوريوس) في جامعة مؤتة.استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (هندسة البرمجيات/برنامج البكالوريوس) في جامعة مؤتة.الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (ادارة الأزمات/برنامج البكالوريوس) في جامعة مؤتة.الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (الذكاء الاصطناعي في المحاسبة والتدقيق/برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم التطبيقية.الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (تكنولوجيا مالية وادارة المخاطر/برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم التطبيقية.إقرار المجالات المعرفية لتخصص (التكنولوجيا الزراعية الحيوية وهندسة الجينات/برنامج البكالوريوس).إقرار المجالات المعرفية لتخصص (التحقيقات الجنائية الرقمية/برنامج البكالوريوس).إقرار المجالات المعرفية لتخصص (الذكاء الاصطناعي في المحاسبة والتدقيق/برنامج البكالوريوس).الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (التكنولوجيا الزراعية الحيوية وهندسة الجينات/برنامج البكالوريوس) في جامعة عمّان الأهلية.استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (القانون /برنامج البكالوريوس) في جامعة عمّان الأهلية.استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (القانون الجزائي /برنامج البكالوريوس) في جامعة عمّان الأهلية.الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (التحكيم في عقود الإنشاءات /برنامج الماجستير) في جامعة عمان الأهلية.الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (الادارة التربوية/برنامج الدبلوم العالي) في جامعة الإسراء.