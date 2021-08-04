مجلس التعليم العالي يُجري تغييرات على رؤساء ست جامعات رسمية - اسماء

الوكيل الاخباري -
قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء الموافق 4 /8 / 2021 برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد أبوقديس الموافقة على قبول استقالات رؤساء كل من الجامعات الرسمية: الأردنية، واليرموك، وآل البيت، والطفيلة التقنية.اضافة اعلان
كما قرر المجلس الموافقة على التنسيب بتعيين كل من:
1) الأستاذ الدكتور نذير عبيدات / رئيساً للجامعة الأردنية.
2) الأستاذ الدكتور إسلام مساد/ رئيساً لجامعة اليرموك.
3) الأستاذ الدكتور خالد السالم/ رئيساً لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
4) الأستاذ الدكتور هاني الضمور/ رئيساً لجامعة آل البيت.
5) الأستاذ الدكتور عمر المعايطة/ رئيساً لجامعة الطفيلة التقنية.
6) الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي / رئيساً للجامعة الألمانية الأردنية.