مجلس التعليم العالي يُجري تغييرات على رؤساء ست جامعات رسمية - اسماء

الوكيل الاخباري -

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قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء الموافق 4 /8 / 2021 برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد أبوقديس الموافقة على قبول استقالات رؤساء كل من الجامعات الرسمية: الأردنية، واليرموك، وآل البيت، والطفيلة التقنية.كما قرر المجلس الموافقة على التنسيب بتعيين كل من:1) الأستاذ الدكتور نذير عبيدات / رئيساً للجامعة الأردنية.2) الأستاذ الدكتور إسلام مساد/ رئيساً لجامعة اليرموك.3) الأستاذ الدكتور خالد السالم/ رئيساً لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.4) الأستاذ الدكتور هاني الضمور/ رئيساً لجامعة آل البيت.5) الأستاذ الدكتور عمر المعايطة/ رئيساً لجامعة الطفيلة التقنية.6) الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي / رئيساً للجامعة الألمانية الأردنية.