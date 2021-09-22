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الأربعاء، 22-09-2021 04:59 م

مجلس التعليم العالي يقر الإطار العام لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية

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 الوكيل الاخباري - أقر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس الإطار العام لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية، والذي يهدف إلى وضع أسس وتشريعات تُضمنها الجامعات في تعليماتها، حيث يتضمن هذا الإطار مجموعة من الإجراءات الكفيلة بالتأكد من قيام طالب الدراسات بإعداد رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوارة اعتماداً على نفسه بشكل كامل، وذلك ابتداءً من إعداد وتجهيز مشروع البحث (Proposal)، وهو موضوع الرسالة/الأطروحة وتقديم المخطط التفصيلي لها، ووصولاً إلى إجراءات عملية المناقشة من قبل لجنة مناقشة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ممن تنطبق عليهم شروط الإشراف وممتحن من خارج الجامعة برتبة أستاذ من المتخصصين في موضوع الأطروحة لطلبة الماجستير والدكتوراه تشكلها عمادة الدراسات العليا،  إضافةً إلى قيام القسم المعني بمتابعة أداء الطلبة بشكل دوري من خلال قيام كل من الطالب والمشرف بتقديم تقرير فصلي حول عملية الاشراف ويرفع التقريران لكلية الدراسات العليا بعد دراستهما في القسم، كما تضمن الإطار ضرورة قيام الطالب بمناقشة وعرض مشروع بحثه (Proposal) على لجنة الدراسات العليا، وبحضور طلبة الدراسات العليا ، ويُرفع بعد الموافقة عليه واعتماده بصيغته النهائية إلى عمادة الدراسات العليا.اضافة اعلان

 




 

 


 

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