مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة مأدبا ينفذ حملة نظافة لإزالة الأنقاض والنفايات

الوكيل الإخباري - نفذت كوادر مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة مأدبا حملة لإزالة الأنقاض والنفايات على امتداد طريق مادبا الشرقي الواصل للعاصمة عمان.

اضافة اعلان



وقال رئيس المجلس محمد البقور، إن الحملة تأتي في إطار جهود المجلس بالتعاون مع الأجهزة المختصة في محافظة مأدبا لضمان سلامة الطرق والحركة المرورية عليها، والحفاظ على النظافة والبيئة في المحافظة التي تعتبر وجهة سياحية مهمة في المملكة.



وأكد استمرار المجلس في تنفيذ المزيد من الحملات البيئية وأعمال الصيانة للطرق في محافظة مأدبا، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، مشيدا بتعاون الجهات المختلفة في المحافظة والجهود التكاملية بينها.