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الأربعاء، 29-12-2021 06:42 م

مجلس الصحفيين يستكمل تشكيل اللجان المركزية ويفتح الباب للتسجيل بالمساندة

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة النقيب الزميل راكان السعايدة استكمال تشكيل اللجان المركزية.

وقال الناطق الإعلامي باسم النقابة الزميل علي فريحات إن المجلس قرر تشكيل لجنة المجلس التأديبي الأول من الزملاء سليمان البرماوي رئيسا وعضوية عبدالكريم الوحش ومعن الشرايدة.

كما قرر تشكيل المجلس التأديبي الثاني من الزملاء عبد المجيد أبو خالد رئيسا وعضوية عدنان نصار َوعبد الرحمن أبو حاكمة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة التأمين الصحي برئاسة محمود القرالة وعضوية شذى قطيطات وعامر التعمري ولما العبسي وعيسى شقفة. 

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