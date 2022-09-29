مجلس العاصمة يرفض الخطة الاستراتيجة ودليل الاحتياجات

الوكيل الإخباري - رفض مجلس محافظة العاصمة، خلال اجتماعه اليوم الخميس، الخطة الاستراتيجية ودليل الاحتياجات والمشاريع الخدمية والتنموية المقترحة لمحافظة العاصمة للأعوام (2023-2027).

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وجرى خلال الجلسة، رفض الخطة من غالبية أعضاء المجلس؛ "كونها لا تلبي الطموحات المرجوة والمقترحات التي وضعت سابقا، لا سيما ما يتعلق بمواضيع التنمية الشاملة لجميع مناطق العاصمة، بالإضافة إلى عمل خطة لكل سنة على حدة، وليس لـ4 سنوات مقبلة، نظرا لما يستجد من أمور ومتطلبات مقبلة".



وقال رئيس مجلس المحافظة، المهندس أحمد العبداللات إن رفض الموازنة جاء خلال الاجتماع الذي عقد لتوضيح ما ورد بالخطة والدليل، والتي لم تتماهى مع اقتراحات واحتياجات ممثلي مناطق العاصمة، والتي تعمل على حل مشكلاتهم بالشكل المطلوب والمباشر.



وأشار العبداللات إلى أن الاجتماع المقبل سيكون بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين؛ للاستماع عن قرب للأسباب الرئيسية في رفض الخطة، بالإضافة إلى طرح المشاكل والاحتياجات والتنسيق بشكل أكبر لعمل المشروعات التنموية التي تستفيد منها الشريحة الأوسع من سكان العاصمة بشكل مباشر وبما يلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم.