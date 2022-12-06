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الثلاثاء، 06-12-2022 08:06 م

مجلس العاصمة يناقش تعديلات مقترحة على قانون الإدارة المحلية

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الوكيل الاخباري - ناقش مجلس محافظة العاصمة، خلال جلسة عقدها ظهر اليوم الثلاثاء، مسودة التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية.

وقال رئيس مجلس المحافظة، المهندس أحمد العبداللات، إن هذا الاجتماع جاء لمناقشة جميع مطالب أعضاء المجلس والاتفاق عليها قبل اجتماع موسع سيعقد مع ممثلين عن الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب وعدد من المسؤولين من الجهات المعنية والمنظمات الدولية، مرحبا بانضمام الدكتور سعد ياسين عضوا جديدا بالمجلس ممثلا عن غرفة صناعة عمان.

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