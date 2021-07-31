مجلس النقباء: لا يمكن إجراء الانتخابات النقابية في ظل تطبيق قانون الدفاع

الوكيل الاخباري -

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أعلن مجلس النقباء، السبت، وجود محاذير ومعيقات قانونية لعقد اجتماعات الهيئات العامة واجراء انتخابات النقابات المهنية في المواعيد غير المحددة في قانون كل نقابة، بعد الاطلاع على كتاب رئيس الوزراء الذي يسمح بإجراء الانتخابات ضمن البروتوكول الصحي رقم 20.وقال المجلس في بيان، "في ظل تطبيق قانون الدفاع وأوامره لا يمكن إجراء الانتخابات النقابية خاصة مع وجود البروتوكول الصحي رقم (20) الصادر عن لجنة دعم واستدامة العمل على عقد الانتخابات ".وطالب مجلس النقباء بوقف العمل بقانون الدفاع وتحديد موقف الحكومة الواضح من مدى سماح الوضع الوبائي بإجراء الانتخابات، وكذلك طالب المجلس بإعادة النظر بالبروتوكول الصحي رقم 20.